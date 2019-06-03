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19 yaşındaki Dilara otostopla Türkiye'nin 80 ilini gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 14:55 | Son Güncelleme

Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmeye çalışan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Dilara Özkan, otostopla 80 ili ziyaret etti - Özkan: - "Ankara'da evimden çıktım, 14 aydır otostopla Türkiye'yi geziyorum. Gidilmemiş yerleri, köyleri gezip insanları tanıtıyorum"

SİİRT (AA) - Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmeye çalışan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Dilara Özkan, otostopla 80 ili gezdi.

Ankara'da Başkent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde okuduğu sırada, "Hayallerime değil okuluma ara verdim" diyerek geçen yıl mayıs ayında Ankara'dan yola çıkan Özkan, sondan bir önceki durak olan Siirt'e ulaştı.

Gittiği yerlerin doğal ve kültürel zenginliklerini 33 bin kişinin takip ettiği Instagram hesabından paylaşan Özkan, yüzlerce araçla sürdürdüğü yolculukta 40 bin kilometre yol yaptı.

Dilara Özkan, AA muhabirine, babasının "Kendi ayakların üzerinde dur, dünyayı gez" tavsiyesi üzerine önce Türkiye'yi ardından da dünyayı gezmeyi hedeflediğini söyledi.

Otospotla 600 araç ile 79 ili gezdikten sonra Siirt'e ulaştığını anlatan Özkan, "Ankara'da evimden çıktım, 14 aydır otostopla Türkiye'yi geziyorum. Gidilmemiş yerleri, köyleri gezip insanları tanıtıyorum. 80 ili gezdim, 81 ile de gittikten sonra yurt içi gezimi tamamlayacağım." dedi.

- Dünya turuna çıkacak

Ulaşımın tümünü otostopla sağladığını dile getiren Özkan, gittiği yerlerde kamp yapıp fotoğraf çektiğini ve özellikle oralardaki yaşlı ve çocuklarla vakit geçirdiğini aktardı.

Babasının kendisine destek verdiğini işaret eden Özkan, şunları söyledi:

"Ailem ilk gezmeye çıktığımdan beri beni destekliyor. Onlar da sürekli seyahat ediyor. Eylül ayında Gürcistan'la başlayıp dünya turuna çıkmayı hedefliyorum. Artık ne zaman doyum noktasına ulaşırsam o zaman hayatımın geri kalanında fotoğrafçılık yapacağım. Hedefim bilinmeyen yerleri gezip bu güzellikleri insanlara tanıtmaktır. Gittiğim her yerde farklı tepkiler alıyorum. İnsanlar bana neden böyle bir şey yaptığımı soruyorlar. Aslında ben riskli görmüyorum, aksine insanlar misafirperver davranıyorlar. Gittiğim yerlerde güzel iletişim sağlıyorum."

Son rotasının Hakkari olduğunu dile getiren Özkan, bayramı Ankara'daki ailesinin yanında geçirdikten sonra Hakkari'ye gitmek için yeniden yola çıkacağını sözlerine ekledi.

Siirtli Zeki Eren de Özkan'ı sosyal medyadan takip ettiklerini ifade ederek, "Burada da tesadüfen yolda karşılaştık, aracımızı durdurup Eruh'a gitmek istediğini söyledi. Ben de Eruh'a gidiyordum, onu da bırakacağım." dedi.

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dilara özkan otostop Siirt

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