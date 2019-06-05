HABER

19 yaşındaki Dinçay, denizde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 15:12 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Ula ilçesinde serinlemek için denize giren Dinçay İlhan (19), boğularak yaşamını yitirdi.

19 yaşındaki Dinçay, denizde boğuldu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesinde serinlemek için denize giren Dinçay İlhan (19), boğularak yaşamını yitirdi.
Ula'nın 'sakin kent' unvanlı Akyaka Mahallesi'ndeki halk plajında, dün saat 15.00 sıralarında serinleme için denize giren Dinçay İlhan, kıyıdan yaklaşık 100 metre kadar açıldıktan sonra suda çırpınmaya başladı. Ardından da gözden kayboldu. Plajdaki tatilciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı bir bot ve bir dalış timi, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda İlhan'ın suda gözden kaybolduğu bölgede dalış yaptı. Yaklaşık 1 saat süren arama- kurtarma çalışması sonrası İlhan'ın cansız bedenine ulaşılıp, sudan çıkartıldı.
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de inşaatlarda çalıştığı belirtilen İlhan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
Kazada yaralanan çakal, tedaviye alındıKazada yaralanan çakal, tedaviye alındı
Apartmanın beşinci katında korkutan yangınApartmanın beşinci katında korkutan yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.