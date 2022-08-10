HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 19 yaşındaki Ece denizde hayatının şokunu yaşadı! Yüzerken bacağına yorgun mermi isabet etti

19 yaşındaki Ece denizde hayatının şokunu yaşadı! Yüzerken bacağına yorgun mermi isabet etti

10.08.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akılalmaz olay Rize'nin Pazar ilçesinde meydana geldi. Denize giren 19 yaşındaki Eylül Ece İslamoğlu isimli genç kız, her şeyden habersiz yüzerken bacağına isabet eden yorgu mermi nedeniyle yaralandı. İslamoğlu, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hamidiye Mahallesi sahilinde denizde yüzerken bacağına yorgun mermi isabet eden İslamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edildi. İslamoğlu'nun ayağından çıkarılan mermi çekirdeği incelenmek üzere polis ekiplerine teslim edildi. İslamoğlu, ameliyat sonrası taburcu edildi.

AYAĞINA TAŞ ÇARPTIĞINI DÜŞÜNDÜ

Pazar ilçesindeki evinde 2 ay istirahat etmesi gereken Ece İslamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay günü ayağına taş çarptığını düşünerek ağrı hissettiğini, bakınca bacağının delindiğini gördüğünü söyledi.

ss

'BİR SANTİM DAHA GİTSE SAKAT KALIRDIM'

Olay yerinde bulunanların kendisini hastaneye götürdüğünü ifade eden İslamoğlu, "Mermi kemiğe çok yakın olduğu için ameliyat ile almak zorunda kaldılar. Kurşun bayağı derine gitmiş. Şükürler olsun, boynuma, beynime, kalbime gelmedi. Allah'a şükür bacağıma geldi. Bir santim daha gitse sakat kalırdım. Kemiği teğet geçmiş." diye konuştu.

Üniversite sınavına girdiğini belirten İslamoğlu, "Silah sıkan kişinin izlemesini çok istiyorum. İnşallah izler. Bir iki aylık hayatıma engel oldu, yürüyemiyorum. Çok zor ihtiyaçlarımı karşılıyorum. İnşallah erken iyileşir ve üniversiteye gidebilirim. İnsanlar, üzüntülerinde, sevinçlerinde, düğünde her şekilde silah atıyorlar. Başlarına gelmedikçe anlamayacaklar. Yarın bir yerde kendisinin, kızının ailesinin başına gelebilir." ifadelerini kullandı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tatile gelen paramedik çift, plajda boğulma tehlikesi geçiren çocuğu hayata döndürdüTatile gelen paramedik çift, plajda boğulma tehlikesi geçiren çocuğu hayata döndürdü
Kılıçdaroğlu'nun YSK açıklamasına İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt!Kılıçdaroğlu'nun YSK açıklamasına İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt!
Ünlü şarkıcının karısı hayatını kaybetti!Ünlü şarkıcının karısı hayatını kaybetti!
Anahtar Kelimeler:
Rize yorgun mermi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! Promosyon alanlara 2 bin 500 lira daha ödeme...

Emekliler dikkat! Promosyon alanlara 2 bin 500 lira daha ödeme...

Bunu da gördük! Ünlü fenomen tuvaletten fermuarı açık video paylaşıp hemen sildi

Bunu da gördük! Ünlü fenomen tuvaletten fermuarı açık video paylaşıp hemen sildi

1 koyup 3 alacaklardı, 40 bin kişi mağdur oldu!

1 koyup 3 alacaklardı, 40 bin kişi mağdur oldu!

Kaymakam duyurdu! Beklenen festival yasaklandı...

Kaymakam duyurdu! Beklenen festival yasaklandı...

Kılıçdaroğlu'nun YSK açıklamasına İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt!

Kılıçdaroğlu'nun YSK açıklamasına İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt!

Tansiyonun yükseldiği Tayvan-Çin hattında hareketlilik! Adanın etrafını kuşattılar

Tansiyonun yükseldiği Tayvan-Çin hattında hareketlilik! Adanın etrafını kuşattılar

İlginizi Çekebilir

Daha lezzetlisini yemediniz! Püf noktası...

Daha lezzetlisini yemediniz! Püf noktası...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Vajina estetiği yaptırdı! Çıplak pozuyla kutladı

Vajina estetiği yaptırdı! Çıplak pozuyla kutladı

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.