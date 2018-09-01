19 yaşındaki Feray, evde ölü bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Feray Söner (19), yakınları tarafından evde ölü bulundu.
Olay, Kepez ilçesi Şelale Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Feray Söner, iddiaya göre bir arkadaşıyla evde oturup bir şeyler içti. Arkadaşının ayrılmasının ardından tek başına kalan Feray Söner'den haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde genç kızı hareketsiz buldu.Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Feray Söner'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Feray Söner'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.
Feray Söner'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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