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19 yaşındaki genç 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 17:09 | Son Güncelleme

Manisa’nın Demirci ilçesinde 8 ay önce geçirdiği trafik kazasında yaralanan 19 yaşındaki Süleyman Demirer, yaşam mücadelesini kaybetti.Geçtiğimiz 10 Mayıs 2019 tarihinde Demirci-Salihli karayolunun 20.

19 yaşındaki genç 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Manisa’nın Demirci ilçesinde 8 ay önce geçirdiği trafik kazasında yaralanan 19 yaşındaki Süleyman Demirer, yaşam mücadelesini kaybetti.
Geçtiğimiz 10 Mayıs 2019 tarihinde Demirci-Salihli karayolunun 20. kilometresi Kılavuzlar Mahallesi çıkışında Süleyman Demirer yönetimindeki motosiklet, 45 BA 832 plakalı Ramazan Ç. idaresindeki kamyonet ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Süleyman Demirer, Demirci Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine oradan da Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edildi. 8 aydır Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavi gören Süleyman Demirer, yaşam mücadelesini kaybetti. Demirer’in ölüm haberi, yaşadığı mahalleyi ve yakınlarını üzüntüye boğarken aynı motosiklette yolcu olan kuzeni Mustafa Demirer de 28 Ekim 2019 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Süleyman Demirer’in cenazesi Demirci Öksüzlü Mahallesi’nde 13 Aralık Cumartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.

19 yaşındaki genç 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

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