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19 yaşındaki genç babaanne katili oldu

21.01.2021 19:12 | Son Güncelleme:
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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 19 yaşındaki genç ziyarete gelen babaannesini tabancayla vurarak öldürdü.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 19 yaşındaki genç ziyarete gelen babaannesini tabancayla vurarak öldürdü. Para biriktirip askere gitmeye hazırlanırken katil olan genç, suç aletiyle birlikte teslim oldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi 2242 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşinden ayrılan annesi Fatma Uymaz ile birlikte Isparta’da yaşayan Mahmut Bodur (19), askerlik süresince kendisine lazım olacak parayı biriktirmek için 4 ay önce Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan babası Mevlüt Bodur’un yanına yerleşti. Babasının çalıştığı tekstil fabrikasında işe başlayan Mahmut Bodur ile Honaz ilçesinde yaşayan ve 2 gün önce kendilerini ziyarete gelen babaannesi Hatice Bodur (73) arasında tartışma çıktı. Ev sahibi babanın işte olduğu zaman diliminde yaşanan tartışma sonucu öfkesine sahip olamayan torun Mahmut Bodur, silahla babaannesini öldürdükten sonra suç aletiyle birlikte Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Cinayet zanlısı torunun ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, balkon kapısının camını kırarak içeriye girdikleri dairede yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı kadının cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
Suç aletiyle birlikte gittiği İlçe Emniyet Müdürlüğünde, Cinayet Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Mahmut Bodur, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. Cinayet zanlısı torun, emniyet çıkışında kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.

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