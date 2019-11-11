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19 yaşındaki genç düştüğü Batman Çayı’nda kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 18:54 | Son Güncelleme

Batman’da balık avlamak için girdiği Batman Çayı’nda dengesini kaybederek suya düşen 19 yaşındaki genç, arkadaşlarının gözü önünde suda kayboldu.Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla Batman Çayı’nda balık avlamak için Bıçakçı köyü mevkiine gelen Süleyman Çelik (19), dengesini kaybederek suya düştü.

Batman’da balık avlamak için girdiği Batman Çayı’nda dengesini kaybederek suya düşen 19 yaşındaki genç, arkadaşlarının gözü önünde suda kayboldu.
Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla Batman Çayı’nda balık avlamak için Bıçakçı köyü mevkiine gelen Süleyman Çelik (19), dengesini kaybederek suya düştü. Gencin suda gözden kaybolduğunu gören arkadaşları AFAD ve jandarmayı aradı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlatırken, çay kenarına gelen gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Havanın kararması üzerine AFAD ekipleri arama çalışmalarına ara verdi. Arama kurtarma çalışmalarına havanın aydınlanması ile yeniden başlanacağı öğrenildi.

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