19 yaşındaki genç işçi, 21 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Efeler ilçesinde, zeytin bidonlarını taşıdığı sırada dengesini kaybederek başını asansör kapısına çarpan işçi Alihan Yürük (19), tedavi gördüğü hastanede 21 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, geçen 15 Kasım Perşembe günü, Orta Mahalle'deki apartmanda meydana geldi. Bir zeytinyağı işletmesinde işçi olarak çalışan Alihan Yürük, apartmanın alt katındaki depoya zeytin bidonlarını indirmek için asansöre doğru gitti. Yürük, zeytin bidonlarını asansöre taşıdığı sırada, dengesini kaybederek başını asansör kapısına çaptı. Ağır yaralanan Yürük'ü gören apartman sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yürük, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. 21 gündür yoğun bakımda olan Yürük, bugün hayatını kaybetti.

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