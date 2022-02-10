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  4. 19 yaşındaki genç kadın tüfekle vurularak hayatını kaybetti: 2 gözaltı

19 yaşındaki genç kadın tüfekle vurularak hayatını kaybetti: 2 gözaltı

10.02.2022 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde 19 yaşındaki genç kadın misafirliğe gittiği evde tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheli ölümün ardından harekete geçti. Olayla ilgili olarak evde bulunan iki kişi gözaltına alındı.

19 yaşındaki genç kadın tüfekle vurularak hayatını kaybetti: 2 gözaltı

Olay dün akşam saatlerinde Ferizli ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. (19) ile dini nikahlı olduğu belirtilen eşi M.C.B. (23), Konya’dan Ferizli ilçesinde bulunan M.C. isimli yakınlarının evine misafirliğe geldi.

TÜFEKLE VURULARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Burada genç kadın ile M.C.B. arasında tartışma yaşandığı iddia edildi. Daha sonrasında ise genç kadın, ev sahibine ait tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce M.C.B. ile ev sahibi M.C. gözaltına alındı.

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CİNAYET ŞÜPHESİ

Hayatını kaybeden D.K.’nın cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine kaldırıldı. Polis ekipleri konunun cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde araştırmalarını sürdürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Sakarya
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