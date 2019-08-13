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19 yaşındaki genç Manavgat Baraj gölünde kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 15:43 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Manavgat baraj gölünde kaybolan 19 yaşındaki gençten dünden bu yana haber alınamıyor.

19 yaşındaki genç Manavgat Baraj gölünde kayboldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Manavgat baraj gölünde kaybolan 19 yaşındaki gençten dünden bu yana haber alınamıyor. Kayıp genç için bölgede arama çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Engin Karakaya, dün saat 16.00 sıralarında sandalıyla Karaca Mahallesi’nde Manavgat Baraj gölünde bulunan Eşrefin Adası olarak bilinen küçük adaya gitti. Engin Karakaya’dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi yönlendirildi.
Jandarma ve AFAD ekiplerini bağlı arama kurtarma ekipleri ve dalgıçlar bölgede karadan ve şu altından arama çalışmalarını sürdürüyor.

19 yaşındaki genç Manavgat Baraj gölünde kayboldu

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