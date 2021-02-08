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19 yaşındaki genç tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

08.02.2021 14:17 | Son Güncelleme:
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19 yaşındaki genç tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Samsun’da 19 yaşındaki bir genç tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulundu.Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Şeyhören Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi.

Samsun’da 19 yaşındaki bir genç tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Şeyhören Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Dursun Yılmaz yolun ortasında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Jandarma yaptığı araştırmada Dursun Yılmaz’ın ayağının yanında tüfek ele geçirdi. Dursun Yılmaz’ın cesedi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin cesedinin ayak ucunda bulunan tüfeğin kendisine ait olduğu ve intihar etmiş olabileceği ileri sürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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