19 yaşındaki genç 'yan bakma' kavgasında bıçaklandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, iki grup arasında çıkan 'yan bakma' kavgasında Yusuf Ç. (19), bacağından bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli Mücahit Ç. (20) evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Adaklı Sokak'ta meydana geldi. Birbirini tanıyan Yusuf Ç. ve Mücahit Ç. arasında iddiaya göre, 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Mücahit Ç., yanındaki bıçakla Yusuf Ç.'yi sol bacağından yaraladı. Yusuf Ç., kanlar içerisinde yere yığılırken, Mücahit Ç., ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yusuf Ç., Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yusuf Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şüpheli Mücahit Ç. ise polis ekipleri tarafından olay sonrası saklandığı evinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

