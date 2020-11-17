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19 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

17.11.2020 09:37 | Son Güncelleme:
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19 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Burdur’un Bucak ilçesinde 19 yaşındaki gencin pompalıyla vurularak hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi’nde meydana geldi.

Burdur’un Bucak ilçesinde 19 yaşındaki gencin pompalıyla vurularak hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, telefonda tartışan M.A. ile M.A., daha sonra yüz yüze konuşmak için buluştu. Adem Besler de (19) arkadaşı M.A.’nın yanında buluşma yerine geldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki genç birbirlerine sopa ile vurmaya başladı. Gençlerin kavga etmesiyle 15 EH 935 plakalı otomobilin arka camları da kırıldı. İki şahıs kavgaya devam ederken, o sırada pompalı tüfekle ateş edildi. Arkadaşı M.A.’nın yanında bulunan 19 yaşındaki Adem Besler, vurularak ağır yaralandı.
Kavga eden iki şahıs Besler’i otomobile alarak, Bucak Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan Besler, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Adem Besler’in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna alınırken, ölüm haberini alan yakınları ve arkadaşları da hastanenin önünde toplandı.
Geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri ise olay yerinde bulunan M.A., M.A. ve O.A.’yı gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

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