19 yaşındaki Onur 10 saatlik skolyoz ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Zonguldak’ta ileri derecede skolyoz hastası olan 19 yaşındaki Onur Düzlüoğlu, 10 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu.

Her 100 çocuktan 2-3’ünü etkileyen sırt ve bel şekil bozukluğu olarak da bilinen “skolyoz” hastalığı, tedavi edilmediğinde yaşam kalitesi ve iş-güç kaybına neden olabilen bir hastalık olarak ciddi bir halk sağlığı sorununu oluşturuyor. Hastalığın erken dönemlerinde korse, fizik tedavi gibi uygulamalarla başarılı sonuç alınabilen bu hastalıkta ilerlemiş olgularda ise cerrahi müdahale kaçınılmaz hale geliyor. Normal şartlarda özel sağlık kuruluşlarında oldukça yüksek meblağlara mal olan cerrahi tedavi yöntemleri, yaklaşık 5 yıldır Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı bünyesinde başarı ile sağlanıyor.

Omuz düşüklüğü nedeniyle başvurdu, skolyoz olduğu ortaya çıktı

19 yaşındaki Onur Düzlüoğlu da, bir süredir arkadaşlarının omzunun düşük olduğunu söylemelerine aldırmadı ancak annesinin de fark etmesi üzerine Zonguldak Bülent Üniversitesi Ecevit Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine başvurdu. Gencin ileri derecede skolyoz hastası olduğu tespit edildi. Aile ile görüşen doktorlar ameliyata karar verilince yaklaşık 10 saatlik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Yeniden sağlıklı bir şekilde ayağa kalkan Düzlüoğlu’nun mutluluğu ise gözlerinden okundu. Taburcu olduktan sonra eğitim hayatına kaldığı yerden devam edecek olan Düzlüoğlu, başarılı geçen ameliyat için hastane doktorlarına teşekkür etti.

Ameliyat sonrası Düzlüoğlu, "Ağrım falan olmuyordu ama şekil bozukluğu vardı. Beni etkiliyordu. Arkadaşlarım omzumun birinin düşük olduğunu söylüyordu. Daha sonra annem evdeyken tesadüfen fark etti. Ameliyat çok güzel geçti. Umduğumdan çok daha güzel geçti. İlk günler ağrı oldu ama şu an gayet iyi" diye konuştu.