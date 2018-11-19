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19 yaşındaki Onur, evde yalnızken intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 11:28 | Son Güncelleme

MALATYA'da, Onur B. (19), ailesiyle yaşadığı evde kimse yokken, doğal gaz borusuna bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.

19 yaşındaki Onur, evde yalnızken intihar etti

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, Onur B. (19), ailesiyle yaşadığı evde kimse yokken, doğal gaz borusuna bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi. Gencin, sosyal medya hesabından en son 'Ya kelebekler dünyayı gördükten sonra intihar ediyorsa?' yazılı paylaşımda bulunduğu görüldü.
Olay, dün gece, Zafer Mahallesi Badıllı Cami Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Oğulları Onur B.'nin kendilerine eşlik etmediği aile, akraba ziyaretinden eve döndü. Aile fertleri, eve girerken, Onur B.'yi girişteki doğal gaz borusuna iple asılı buldu. Aile sinir krizi geçirirken, sesleri duyup, gelen komşuları da sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Onur B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından gencin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Öte yandan Onur B.'nin, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından en son 'Ya kelebekler dünyayı gördükten sonra intihar ediyorsa?' yazılı paylaşımda bulunduğu görüldü.

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19 yaşındaki Onur, evde yalnızken intihar etti19 yaşındaki Onur, evde yalnızken intihar etti

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