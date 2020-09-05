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19 yaşındaki Rabia’nın katil zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 10:53 | Son Güncelleme

Antalya’da pompalı tüfekle açılan ateş sonucu otomobilde hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç kızın katil zanlısı Hasan Hüseyin Demir çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’da pompalı tüfekle açılan ateş sonucu otomobilde hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç kızın katil zanlısı Hasan Hüseyin Demir çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hasan Hüseyin Demir’in ifadesinde Nafiz G. ile ile aralarında husumet bulunduğunu, hedefinin Nazif G. olduğunu Rabia Çerçi’yi öldürmek amacının bulunmadığını söylediği öğrenildi. Öte yandan saldırıda kullanılan aracın sürücüsü Abdullah Y. de dün polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, önceki gece 02.00’da Manavgat ilçesine bağlı Yukarı Pazarcı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Nazif G.’nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi. Tüfekten çıkan saçmalar arka koltukta oturan Rabia Çerçi’nin (19) göğsüne, sürücünün ise kulağına isabet etti. Yaralanan sürücü Nazif G. bunun üzerine aracıyla hastaneye gitti. Burada sağlık ekiplerince Rabia Çerçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Hasan Hüseyin Demir isimli şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli Hasan Hüseyin Demir’in ifadesinde Nafiz G. ile aralarında daha önceden husumet bulunduğunu ve olayın olduğu gece evden çıkarken bir otomobilde ona rastladığını ve tartıştıklarını söylediği bildirildi. Nafiz G.’nin kendisine küfür ve hakaret ettiğini ileri süren Demir, eve gidip pompalı tüfeği aldığını ve ateş ettiğini söyledi. Rabia Çerçi’yi öldürmek gibi amacının olmadığını söyleyen Hasan Hüseyin Demir, Nafiz Genç’i korkutmak amacıyla ateş ettiğini iddia ederek, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
Öte yandan olay sırasında Hasan Hüseyin Demir’in bulunduğu aracı kullanan Abdullah Y. isimli şahıs ise Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerin tarafından dün yakalanarak gözaltına alındı.

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