19 yaşındaki rapçi Bhad Bhabie, sosyal medyadan eleştirilince OnlyFans kazancının makbuzlarını paylaştı

ABD'li rapçi Bhad Bhabie, müstehcen OnlyFans hesabından 52 milyon dolar (yaklaşık 769 bin TL) kazandığını itiraf etti. Gerçek adı Danielle Bregoli olan 19 yaşındaki şarkıcı, devasa kazancının bir makbuzunu 16.3 milyon takipçisiyle Instagram hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ALDI

2016'da ABD'de yayınlanan Dr Phil dizisiyle ün kazanan Bhabie’nin yaptığı paylaşımda Cash Me Outside şarkıcısının 1 Nisan 2021 ile 25 Nisan 2022 arasındaki aboneliklerden sitede 16.6 milyon dolar ayrıca 161 bin dolar bahşiş kazandığını gösterdi. OnlyFans’a teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Bhabie gönderisine “Sen olmasan bunu yapamazdım. Şimdi gidip ağlayın” notunu ekledi.



