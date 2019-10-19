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19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 15:01 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 19 yaşındaki Seher Yemez’in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından polis tarafından gözaltına alınan araç sürücüleri tutuklandı. Kazada Seher'in içinde bulunduğu otomobili kullanan Emre Ş.'nin ise uyuşturucunun etkisiyle bilinçli taksirle kaza, yaralama ve ölüme sebebiyet vermek suçlarından tutuklandığı bildirildi.

Kaza 17 Ekim Perşembe gecesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Emre Ş.'nin kullandığı otomobile, aynı istikamette gitmekte olan Şevket G.’nin kullandığı otomobil arkadan çarptı.

Uygulama otelini geçtikten sonra meydana gelen kazada, Emre Ş.'nin kullandığı otomobil çarpma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarparak karşı şeridi de geçtikten sonra ormanlık alana uçtu. Hurdaya dönen araç sürücüsü Emre Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan Seher Yemez yaralanırken, durumu ağır olan Seher Yemez ambulans ile hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Seher Yemez’in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından polis tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen araç sürücüleri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Kazada, otomobile arkadan çarpan sürücü Şevket G.'nin taksirle yaralama ve ölüme sebebiyet vermek, diğer otomobilin sürücüsü Emre Ş.'nin ise uyuşturucunun etkisiyle bilinçli taksirle kaza, yaralama ve ölüme sebebiyet vermek suçlarından tutuklandığı bildirildi. Diğer taraftan kazada yaşamını yitiren Seher Yemez, Kavaklı mezarlığında toprağa verildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
seher yemez trafik kazası Antalya Manavgat

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