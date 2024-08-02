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  4. 19 yaşındaki Sultan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Cansız bedeni kanalda bulundu

19 yaşındaki Sultan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Cansız bedeni kanalda bulundu

02.08.2024 18:59
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Afyonkarahisar'da bir markette çalışan Sultan T.'nin (19) cansız bedeni kanalda bulundu. Polis, boğazından bıçaklanarak öldürülen Sultan T.'nin eski erkek arkadaşı ile aralarında problem olduğunu ve bu sebeple bir süredir iş çıkışında annesiyle eve gittiğini belirledi. Korkunç cinayeti işleyen şüpheli bir süre sonra polis tarafından yakalandı.

19 yaşındaki Sultan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Cansız bedeni kanalda bulundu

İddiaya göre Y.Ç, (23) Selçuklu Mahallesi'ndeki Orhun Parkı'nda buluştuğu eski kız arkadaşı Sultan T. ile (19) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ç, Sultan T.'yi boğazından bıçakladıktan sonra park içerisindeki su kanalının içerisine atıp olay yerinden kaçtı.

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Genç kızın kanalda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polise haber verdi.

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ESKİ ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINDA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Sultan T.'nin cenazesi, incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Olay yerine gelen genç kızın babası ve annesi de olay yerinde büyük üzüntü yaşadı.

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Olayın arından çalışma başlatan polis, şüpheli Y.Ç'yi İscehisar ilçesinde yakaladı. Mahalledeki bir markette çalışan Sultan T.'nin Y.Ç. ile aralarındaki problemlerinden dolayı bir süredir iş çıkışında annesiyle eve gittiği öğrenildi. (DHA-AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Afyonkarahisar
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