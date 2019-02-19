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19 yıl ceza alan maganda mahkemenin ‘kaçmaz’ kanaatiyle tutuklanmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 10:57 | Son Güncelleme

Bursa’da, tabancayla ateş ederken komşusunu öldüren genç hakkında verilen kararın bozulmasının ardından yeniden yargılanmaya başlandı.

Bursa’da, tabancayla ateş ederken komşusunu öldüren genç hakkında verilen kararın bozulmasının ardından yeniden yargılanmaya başlandı. Hakkında ikinci kere ‘bilinçli taksirle adam öldürmek’ suçundan 19 yıl 7 ay hapis cezası verilen genç, mahkemenin ‘kaçmaz’ kanaatiyle tutuklanmadı.
Bursa’da 3 yıl önce evinin bahçesinde tabancayla ateş ederken komşu evin bahçesindeki İlknur Tarih’i (43) vurarak öldürdüğü suçlamasıyla verilen 17 yıl 11 ay hapis cezası İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi tarafında ’az’ bulunularak bozulan Fuat Acar (27), yeniden yapılan yargılamada 19 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme oy çokluğuyla yargılama süresinde kısa süre tutuklu kalıp salıverilen Acar’ın kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tutuklanmasına gerek olmadığına karar verdi.
Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi Gül Sokak’ta meydana gelen olayda evinin bahçesinde silahla oynayan Fuat Acar’ın namlusundan çıkan mermilerden biri, komşu bahçesinde bulunan İlknur Tarih’e isabet etti. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri, Tarih’in komşuları Hüseyin Acar (60) ve oğlu Fuat Acar’ı gözaltına aldı. Emniyette silahı kendisinin ateşlediğini itiraf eden Acar tutuklandı.
Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’bilinçli taksirle öldürme’, ’mala zarar verme’ ve ’ruhsatsız silah kullanma’ suçlarından hakkında 20 yıl hapis cezası istemi ile dava açılan Fuat Acar, suçu kabul etmedi, tabancayı babasının ateşlediğini söyledi. Yargılama sürerken de adli kontrol şartı getirilerek, tahliye edildi. Fuat Acar, 17 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. Ceza Dairesi kararı, ’olası kasıt’ ile verilen cezayı az bularak, bozdu. Yeniden hakim önüne çıkan Fuat Acar, "Olay tarihinde tadilat sebebiyle iş yerindeydim. Ablam arayıp, gelmemi söyledi. Ne olduğunu sorduğumda, ’Babam bahçede çay içerken silahını temizliyordu. Silah ateş almış, yanlışlıkla bir kişiyi vurmuş’ dedi. Aracıma binerek gittim. Babam yaralıyı hastaneye götürmüş. Eşim, annem ve ablamı evime götürdüm. Daha sonra olay yerine geldiğimde 3 sivil polis beni gözaltına aldı. Silahı benim ateşlediğim iddiasında bulundular. Beni hiç dinlemediler. Emniyette ifade verirken polis baskı uyguladı. O zaman 57 yaşındaki babamın yerine benim cezaevine girmemi söylediler. Ben baskı sebebiyle olayı üstlendim" diyerek savunmasını tekrarladı ve beraatını talep etti.

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