19 yıl önce işlenen vahşi cinayetle ilgili baba ve üvey anne tutuklandı

"Olayda kullanıldığını düşündüğüm bıçağı alarak pencerenin önünde ışığa tuttum ve ne olduğunu anlamaya çalıştım. Cesedin bulunmasından ve polisin gelmesinden 15 dakika önce sivil polisler geldiğinde meyve bıçağının sapsız metal kısmını elimle avuçlayarak polis memuruna verdim. Dolayısıyla parmak izimin çıkması gayet normaldir. Kızımın öldürülmesi olayında olayın faili büyük ihtimalle eşim Şehnaz Ç. çıkacaktır. Benim herhangi bir hasmım yoktur. Kızımın annesi Handan'ın da yoktu. Ancak şimdiki eşim Şehnaz Ç. gidip sataşıp hasım sahibi oluyordu.

"YANIMDA 3 ADAMI BIÇAKLAMIŞLIĞI VARDIR"

"Yanımda 3 adamı bıçaklamışlığı vardır. Kızımın eşim Şehnaz Ç. ile araları iyi değildi. Hatta bir keresinde darbettiğini gözlerimle gördüm. Benim bu olayla uzaktan yakından ilgim yoktur. Bu olaydan kızımdan sonra en çok zarar gören benim. Hayatım mahvoldu. 20 yıldan beri şüpheli durumda yaşıyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum."

Üvey anne Şehnaz Ç. de savunmasında "Üvey kızım Hande Ç'yi eşim Nezih Ç'nin öldürdüğünden artık eminim. Buna dair savcılığa dilekçe de sunmuştum. Nezih Ç'nin aleyhimdeki beyan ve suçlamalarının hepsi birer uydurmadır. Ben hiçbir zaman kendisine Hande Ç'yi kastederek 'bak kurtulduk' şeklinde bir şey söylemedim. Kendisi ile şu an boşanma aşamasındayız. Olayın olduğu gün ben kız kardeşimin evindeydim. Sabah saatlerinde evden çıktım. Bu sırada Hande yatağında uyuyordu. Hande ile aramızda ara sıra temizlikle ilgili tartışmalar olsa da aramız gayet iyiydi. Benim üvey kızımın öldürülmesi olayında en ufak bir ilgim yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum." şeklinde beyanda bulundu.