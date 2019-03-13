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19 yıl önce Türkiye'nin konuştuğu villa satışa çıkarıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 15:17 | Son Güncelleme

Beykoz'da 19 yıl önce terör örgütü Hizbullah'ın başı Hüseyin Velioğlu’nun öldürüldüğü ve tarihe 'domuz bağı cinayetleri' olarak geçen infazların ortaya çıkmasına neden olan villa satışa çıktı.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından satış ihale duyurusu yapılması ile listedeki yerini alan villanın bedeli 2 milyon 142 bin lira olarak belirlendi.

Beykoz'da o çatışmanın izlerini taşıyan villa satışa çıktı

Beykoz'da 17 Ocak 2000'da saklandığı villada polisle çatışan Hüseyin Velioğlu öldürülmüştü. Velioğlu'nun öldürüldüğü ve domuz bağı cinayetlerinin ortaya çıktığı villa satışa çıkarıldı. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, dün satış ihale duyurusunu yaptı.
'Kadıköy Emlak Müdürlüğü'nden satılık gayrimenkuller' listesinde Beykoz Kanlıca'da bulunan 420 metrekarelik 520 ada 100 parsel numaralı villa da yer aldı. k.
Tahmini satış bedeli 2 milyon 142 bin lira olarak belirlendi. 'Hizbullah evi' olarak bilinen villanın satış ihalesi, 2 Nisan 2019 günü gerçekleştirilecek.

“SİLAHINI TEMİZLERKEN GÖRDÜM"

“SİLAHINI TEMİZLERKEN GÖRDÜM"
Hüseyin Velioğlu'nun villada silah temizlediğini gördüğünü söyleyen sokak sakinlerinden Necati Kefelioğlu, "Bu binanın en üst katında bizim tarafa bakan yerde açık terası var. Tam da benim penceremin karşısında. Ben oradan bakarken silah temizlerken görmüştüm" dedi.
Villanın satışa çıktığını internetten öğrenen Kefelioğlu, "Bayağı harabe bir bina. Tinerciler kapısını kırıp içeride kaldılar. Bundan bir sene önce bahçede domates biber ektiler" diye konuştu. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Beykoz Hüseyin Velioğlu cinayet infaz

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