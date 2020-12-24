HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 19 yıllık cinayet çözüldü

19 yıllık cinayet çözüldü

24.12.2020 10:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 2001 yılında askerden dağıtım iznine gelen 20 yaşındaki er Kasım Aydın cinayeti 19 yıl sonra çözüldü.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 2001 yılında askerden dağıtım iznine gelen 20 yaşındaki er Kasım Aydın cinayeti 19 yıl sonra çözüldü. Zanlılardan birisinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenilirken, diğer zanlı gözaltına alındı.
Kocaeli’nin Derince ilçesinde 2001 yılında askerden dağıtım iznine gelen 20 yaşındaki er Kasım Aydın, Yenikent Mesire Alanında kafası ezilip, boğularak öldürüldü. Faili meçhul olarak kapatılan dosya Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet bürosu dedektifleri tarafından yeniden açıldı. Dosyayı titiz bir şekilde inceleyen ekipler, yeni deliller ışığında farklı bilgilere ulaştı. Zanlının o dönem arkadaşı olan iki şüpheli üzerinde yoğunlaşan ekipler, yaptıkları operasyon ile H.İ’yi ( 47) gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından H.İ. adli makamlara sevk edilirken, diğer şüphelinin başka bir suçtan ceza evinde olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı
İncirlik Üssü'nde hareketli dakikalar! Çok sayıda polis sevk edildi İncirlik Üssü'nde hareketli dakikalar! Çok sayıda polis sevk edildi
20 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!20 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Şişli'de turist aileye kapkaç dehşeti! O anlar böyle görüntülendi

Turist aile güpegündüz dehşeti yaşadı

Aşı gönüllüsü profesör: Sosyal medyada yazılanlara inanamıyorum

Aşı gönüllüsü profesör: Sosyal medyada yazılanlara inanamıyorum

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

Bakan Soylu'dan AİHM'in Demirtaş kararına sert tepki

Bakan Soylu'dan AİHM'in Demirtaş kararına sert tepki

İstanbul’da kuraklığın en net görüntüsü böyle çekildi

İstanbul’da kuraklığın en net görüntüsü çekildi

İstanbul’da yarım milyonluk hırsızlık! Yakalandılar

İstanbul’da yarım milyonluk hırsızlık! Yakalandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.