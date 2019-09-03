İSTANBUL (AA) - Milli Saraylar Tekstil Konservasyon ve Restorasyon Atölyesinde restorasyonu devam eden paravanın astar bölümünden çıkan 19. yüzyıla ait Japon gazete kupürleri onarıma alındı.

Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, Yıldız Sarayı'nda, restorasyonu devam eden Japon menşeli eserlerle ilgili yaptığı açıklamada, Milli Saraylar Koleksiyonu'nda bulunan ve sanatsal bir zevkin ürünü olan Japon menşeli eserlerin, Osmanlı İmparatorluğu ile Japonya arasındaki yakın kültürel ilişkilere ve ortak geçmişe ışık tuttuğunu söyledi.

Milli Saraylar envanterinde önemli miktarda Japon eseri bulunduğunu belirten Çapoğlu, Dolmabahçe Sarayı'nda sadece bu eserlere ayrılmış bir Japon Salonu olduğunu anımsattı.

Japon Salonunda sergilenen en göz alıcı eserlerden birinin ise bir paravan olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çapoğlu, şöyle konuştu:

"Bu paravanın saraya geliş öyküsü, günümüzde restorasyon çalışmaları esnasında ortaya çıkan bulgular kadar dikkat çekici. 1887 yılında Avrupa seyahatine çıkan Prens Komatsu ile maiyetindeki heyet eylül ayında İstanbul'a geldi. Bu ziyaret Osmanlı-Japon ilişkileri açısından dönüm noktası oldu. Burada II. Abdülhamid'le görüşerek Japon İmparatoru Meiji tarafından gönderilen Japonların en şerefli nişanı Kikuka-Daijushô ve beraberinde getirdiği hediyeleri takdim etti. Bu ziyaret sırasında Prens Komatsu'nun II. Abdülhamid'e hediye ettiği eşyalardan biri de nakışlı bir paravandı. Paravan altı parça olup, her biri Japon işleme sanatı olan Nihon Shishu tekniğiyle farklı bezemelerde ipek üzerine işlenmişti. Her biri farklı hikayeler anlatan bu süslemeler, doğanın eşsiz güzelliklerinden alınan ilhamla Japon ustaları tarafından bezenmişti."