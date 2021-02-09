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1900 yıllık maaş bordrosu Romalı askerin geçinemediğini gösterdi

09.02.2021 14:24 | Son Güncelleme:
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1900 yıllık maaş bordrosu Romalı askerin geçinemediğini gösterdi

İsrail’in Masa kentinde Romalı bir askere ait olan 1900 yıllık maaş bordrosu bulundu. Paipirustan yapılan belgenin ilk Yahudi-Roma savaşlarından biri olan Masada Kuşatması’na katılan Gaius Messius adlı askere verildiği belirtildi. Ancak, 50 denarii maaş alan askerin, yem, giyinme ve beslenme gibi zorunlu giderlerinin ardından elinde hiç paranın kalmadığı görüldü.

İsrail’de çalışan arkeologlar, Arad'ın kentinin 20 kilometre doğusunda yer alan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Masada bölgesinde Romalı bir askere ait bin 900 yıl önce düzenlenen maaş bordrosu buldu. Belgenin M.Ö. 73 yılında Birinci Roma-Yahudi Savaşı esnasındaki Masada kuşatmasına katılan Gaius Messius adlı askerin adına düzenlendiği açıklandı.

Ancak, papirüsten yapılma maaş bordrosu ordunun, bazı giderleri düşmesinin ardından askerin parasız kaldığını gösteriyor. Messius'un maaş olarak 50 denarii aldığı, ancak arpa parası, yiyecek ve askeri teçhizatına yapılan ödemelerin elinde hiç para kalmadığı görülüyor.

ATLI BİR SÜVARİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Bununla birlikte yapılan harcamanın büyük bir kısmı yeme gittiği için, uzmanlar Messius'un lejyoner bir süvari olduğuna atını veya katırını beslediğini düşünüyor. Ayrıca, maaş bordrosu, Romalıların Masada Kuşatması sırasında kamp kurmuş olduğunu gösteriyor.

MAAŞI ALDIĞI GÜN BİTTİ

Belgede yazılanların çevirisi ise şu şekilde:

"İmparator Vespasianus Augustus'un dördüncü konsolosluğuna,

Hesaplar, maaş.

Gaius Messius, Beyrut'tan Fabia kabilesinden Gaius'un oğlu.

50 denarii stipendium aldım, arpa parası içim 16 denarii ödedim. […] rnius: yemek giderleri 20 (?) denarii; botlar 5 denarii; deri kayışlar 2 denarii; ve keten tunik 7 denarii tuttu."

Giderin toplamı 50 denarii tutuyor ve zorunlu harcamalarının ardından askerin elinde hiç para kalmadığı anlaşılıyor.

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