1903 Karakartallar Derneği Kerkük'te 70 çocuğu sünnet ettirdi

KERKÜK (AA) - 1903 Karakartallar Derneği, Irak'ın Kerkük kentinde düzenlediği toplu sünnet töreniyle 70 çocuğu sünnet ettirdi.

Kerkük kent merkezinde bir düğün salonunda yapılan törende, fakir ve Irak'taki terör saldırılarından dolayı göçmen durumuna düşen ailelerin çocukları sünnet ettirildi.

Sünnet töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı. Törende Beşiktaş marşları da seslendirildi.

Toplu sünnet törenine katılan 1903 Karakartallar Derneği Kerkük Taraftarları Temsilcisi Cengiz Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük'te 3 spor okulu açan dernek bugün düzenlediği toplu sünnet töreni ile 70 çocuğu sünnet ettirdi.'' ifadesini kullandı.

Beyatlı, ''Törende çoğunluğu fakir ve göçmen durumuna düşen ailelerin çocukları sünnet ettirildi. Tüm etnik grupların bu törene çocuklarını getirip sünnet ettirmeleri oldukça sevinç verici bir olay.'' diye konuştu.

Sportif faaliyetlerinin yanında 1903 Karakartallar derneğinin Kerkük'te sosyal çalışmalarda da bulunmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirten Musalla Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ziyad Kadir de ''Kerkük'te toplu sünnet töreni düzenleyen 1903 Karakartallar Derneğine teşekkür ederiz.'' dedi.

Kadir, derneğin Kerkük'teki Türkmen çocuklarının erkekliğe ilk adım atmalarına katkıda bulunmasının kendileri için bir başka gurur ve mutluluk olduğunu söyledi.

