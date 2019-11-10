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1905 çivi, 1905 metre iple Ata'nın portresini yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 10:10 | Son Güncelleme

Erzurum?daki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya bölümü ile 'UltrAslan Atauni' ölümünün 81?inci yıldönümünde çivilerle Atatürk portresi yaptı.

Erzurum?daki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya bölümü ile 'UltrAslan Atauni' ölümünün 81?inci yıldönümünde çivilerle Atatürk portresi yaptı.
Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya bölümü ile ultrAslan Atauni, Mustafa Kemal Atatürk?ün ölümünün 81?inci yıldönümü sebebiyle ortak bir çalışmaya imza attı. Mobilya bölümü şefi Selçuk Dağdelen öncülüğünde yapılan Atatürk portresinde 1905 adet çivi, 1905 metre ip kullanıldı. 2,5 metre yüksekliğinde 1 metre 40 santim genişliğindeki portrenin silüeti ozalit olarak çıkarıldı, platform üzerine yapıştırılarak çivi çakmaya hazır hale getirildi. 1905 adet çivi çakılarak silüet tamamlandı. Daha sonra 1905 metre ip ile çivilerin arası dolduruldu. 1905 kilogram kırmızı-beyaz boya ile silüet tamamlandı.

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