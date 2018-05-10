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1907 Fenerbahçe'den yeni transfer!

ESPOR HABERLERİ  | 10.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

1907 Fenerbahçe, Yaz Mevsimi'nde destek rolünde Onur "Zergsting" Ünalan ve Emin "Only35" Aydın ile anlaştığını duyurdu.

1907 Fenerbahçe'den yeni transfer!

1907 Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı, "VF Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nde destek rolünde Onur "Zergsting" Ünalan ve Emin "Only35" Aydın ile mücadele edeceğiz." açıklaması ile yeni transferini duyurdu.

Mevcut kadrosunda yer alan destek oyuncusu Onur “Zergsting” Ünalan ile de yollarını ayırmayan ekip kadrosunu genişletmiş oldu. Profesyonel kariyerine Team Turquality ile başlayan Only35, en son Macro Maniacs ekibinde yer almıştı.

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