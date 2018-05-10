1907 Fenerbahçe'den yeni transfer!

1907 Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı, "VF Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nde destek rolünde Onur "Zergsting" Ünalan ve Emin "Only35" Aydın ile mücadele edeceğiz." açıklaması ile yeni transferini duyurdu.

VF Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nde destek rolünde Onur "Zergsting" Ünalan ve Emin "Only35" Aydın ile mücadele edeceğiz.

Aramıza hoş geldin @only35support ???????????????? pic.twitter.com/tlg8uFElZA — 1907 Fenerbahçe (@FBespor) 9 Mayıs 2018

Mevcut kadrosunda yer alan destek oyuncusu Onur “Zergsting” Ünalan ile de yollarını ayırmayan ekip kadrosunu genişletmiş oldu. Profesyonel kariyerine Team Turquality ile başlayan Only35, en son Macro Maniacs ekibinde yer almıştı.

