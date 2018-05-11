1907 Fenerbahçe eski oyuncusuyla yeniden anlaştı!

Takımın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama doğrultusunda, bir dönem Türkiye’de Dark Passage ve 1907 Fenerbahçe formaları giyen Min-su “Move” Kang ile tekrardan anlaştığını duyurdu. Böylece Min-su “Move” Kang yenidne Türkiye'ye dönmüş oldu.
#VFŞL Yaz Mevsimi'nde, ormancı rolünde Min-su "Move" Kang ile mücadele edeceğiz. Evine hoş geldin @lol_Move! ???????? pic.twitter.com/SX5nbJNS7K— 1907 Fenerbahçe (@FBespor) May 10, 2018
TBF 2017 Şampiyonu 1907 Fenerbahçe, 2018 sezonuna iddialı transferler gerçekleştirerek başlamıştı. KMF 2018 öncesi yorumculuar, 1907 Fenerbahçe'nin kadrosunu ciddi anlamda geliştirdiğini ve sezon öncesi yapılan güç dengeleri sıralamalarında da şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olduğu vurgulamışlardı. Ancak takım istenilen bir Kış Mevsimi performansı sergileyemeyerek KMF 2018 yolunda çeyrek finalde elendi. Bu durumun ardından takımda değişikliğe giden 1907 Fenerbahçe, Chaser ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Destek rolünde Emin "Only35" Aydın'ı anlaşan ekip boşalan ormancı rolünde ise eski oyuncusu Move ile yeniden anlaştı.
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