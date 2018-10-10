1907 Fenerbahçe Galatasaray'ın eski oyuncusu ile anlaştı!

Zula Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan ve daha sonra düzenlenen Zula International Cup'ta finalde Galatasaray'a kaybeden 1907 Fenerhbahçe ligin yeni dönemi için kadrosunu güçlendirmek için hamleler yapmaya başladı. Geçtiğimiz dönem Galatasaray'ın şampiyon kadrosunda yer alan ve kısa bir süre önce takımdan ayrılan Muhammed “Growe” Ercan artık 1907 Fenerbahçe için mücadele edecek.

1907 Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama şu şekilde; "Bu sene Zula takımımıza Muhammed "Growe" Ercan da katılıyor! Hoş geldin Growe!"

Bu sene Zula takımımıza Muhammed "Growe" Ercan da katılıyor!



Hoş geldin Growe! pic.twitter.com/HHC2UWgaJg — 1907 Fenerbahçe Espor (@FBespor) October 9, 2018



