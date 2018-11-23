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1907 Fenerbahçe'nin oyuncusu Thaldrin oyunculuğa devam etmeyecek!

ESPOR HABERLERİ  | 23.11.2018 09:35 | Son Güncelleme

Son günlerde ne yapacağı merakla beklenen 1907 Fenerbahçe’nin üst koridoru ve kaptanı Thaldrin, Twitch’te yaptığı yayında profesyonel kariyerine ara verme kararı aldı.

1907 Fenerbahçe'nin oyuncusu Thaldrin oyunculuğa devam etmeyecek!

Son günlerde ne yapacağı merakla beklenen 1907 Fenerbahçe’nin üst koridoru ve kaptanı Thaldrin, Twitch’te yaptığı yayında profesyonel kariyerine ara verme kararı aldı. Türkiye’nin en başarılı oyuncularından birisi olarak gösterilen Thaldrin, son iki yıldır 1907 Fenerbahçe forması giyiyordu. FB’ye katıldığı ilk yıl büyük bir başarı yakalayan oyuncu Worlds 2017’ye katılmış ve gruplara kalma başarısı göstermişti. 2018 sezonunda FB’de çeşitli problemler yaşayan oyuncu, Yaz Mevsimi’nde Yarı Final’de takımla elenmişti.

Thaldrin Twitch kanalında yaptığı açılamada şunları söyledi.
“Benim ailem fabrikaları, hanları, hanedanları olan bir aile değil; benim kendi geleceğimi kurmam gerekiyor. Bu yüzden benim için eğlence ve zevkli bir serüven olan espora, daha doğrusu oyunculuğa bir süreliğine ara vermem gerekiyor. Bu bana olayları daha stabil bir şekilde değerlendirip daha tertipli yaklaşmam için gereken süreyi tanıyacak. O yüzden oyunculuğa ara veriyorum.”


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Anahtar Kelimeler:
eSpor Thaldrin 1907 Fenerbahçe

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