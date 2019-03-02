HABER

1908 yapımı saat 100 bin 800 liraya satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 20:50 | Son Güncelleme

"Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri" müzayedesinde ressam Ergin İnan'ın "İyisi mi sus, dilsiz- dudaksız, kendisi söylesin" imzalı tablosuyla ressam Gürkan Coşkun'un "Le Mystere" imzalı yağlı boya eseri 107 bin yüzer liradan satışı yapılan en pahalı iki eser oldu - Ahmet Tevfik Efendi'nin tasarladığı, çalışır vaziyetteki, 1908 tarihli Osmanlı İskelet Saati, 100 bin 800 liraya alıcı buldu

İSTANBUL (AA) - Alif Art tarafından düzenlenen "Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri" müzayedesinde çeşitli dönemlere ait 300'ün üzerinde eser satışa sunuldu.

Alif Art'ın Nişantaşı'ndaki merkezinde gerçekleştirilen müzayedede, önde gelen modern ve çağdaş Türk sanatçılarına ait resimlerin yanı sıra, ağırlıklı olarak Osmanlı-Türk hat sanatından önemli hattatlarının yapıtları, el yazma Kur'an-ı Kerim, beratlar, özgün oryantalist eserler, Osmanlı döneminden kalma gümüş, cam, seramik ve porselenler, silahlar, tespih ve mobilyalar gibi farklı sanat dallarının nitelikli örnekleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

Yaklaşık 3 saat süren müzayedede, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Resim Bölümünde öğrenim gören ve halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapan ressam Ergin İnan'ın "İyisi mi sus, dilsiz- dudaksız, kendisi söylesin" imzalı eseri satışı yapılan en pahalı eserlerden biri oldu.

İnan'ın tuval üzerine karışık teknik uyguladığı 211'e 83 santimetrelik, 2010 tarihli tablosu, 107 bin 100 lira karşılığında sahibini buldu.

Komet adıyla bilinen ve dışa vurumcu anlayışın egemen olduğu figüratif yapıtlarıyla tanınan ressam Gürkan Coşkun'un "Le Mystere" imzalı, 2014 tarihli, 97'ye 130 santimetrelik tuval üzerine yağlı boya tablosu da 107 bin 100 liradan alındı.

Satışa sunulan Ahmet Tevfik Efendi'nin tasarladığı, çalışır vaziyetteki, 1908 tarihli Osmanlı İskelet Saati, 100 bin 800 liraya alıcı buldu. 19. yüzyıl sonu Karaköy'de saat ve mücevherat dükkanı açan, aynı zamanda Dolmabahçe ile Topkapı Sarayı'nda eserleri bulunan Louis Talibart'ın atölyesinde baş kalfa olarak çalışan Ahmet Tevfik Efendi'nin iskelet şeklinde yaptığı saat, maun ağacından yapılmış 4 tarafı camlı ve kapaklı orijinal mahfazası içinde sergileniyor.

Müzayedede ayrıca asıl adı Musa Azmi olan hattat Hamid Aytaç'ın besmele yazılı, 1949 tarihli celi sülüs hat levhası 50 bin 400 liraya, aharlı kağıt üzerine is mürekkebi ile nesih hatla, yarısı ünlü hattat Bakkal Arif Efendi tarafından kaleme alınan Kur'an-ı Kerim 44 bin 100 liraya, Nazım Hikmet'ten resim yapmayı öğrenen ressam İbrahim Balaban'ın "Dev Anası" imzalı 2014 tarihli tablosu 35 bin 280 liraya, 2. Abdülhamid döneminde saray ressamı olarak Osmanlı sarayına hizmet veren Fausto Zonaro'nun "Anadolu Hisarı'ndan" imzalı 1909 yapımı, ahşap panel üzerine yağlı boya tablosu ise 31 bin 500 liradan satıldı.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısıMeteoroloji’den kar yağışı uyarısı
Polise silahlı saldırı!Polise silahlı saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alif Art Antikacılık antika müzayede

En Çok Okunan Haberler

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Dünyanın gözü orada! Karşılıklı ateş açıldı

Dünyanın gözü orada! Karşılıklı ateş açıldı

Başkana şok! Bir grup geçici hükümet kurduğunu ilan etti

Başkana şok! Bir grup geçici hükümet kurduğunu ilan etti

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Polis memuru, dinlenme tesisinde silahlı saldırıya uğradı

Polis memuruna silahlı saldırı!

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Bakan Albayrak'tan flaş operasyon açıklaması

Binali Yıldırım: Vapura metrodan inip biniyorsanız, denizden geçişler ücretsiz olacak

Binali Yıldırım'dan müjde: Ücretsiz olacak

Emniyet'ten ambulansa yol vermeyen magandayla ilgili açıklama

Ambulansa yol vermemişti! İşte o sürücünün cezası

Polisi arayıp "Hanımı av tüfeğiyle vurdum, büyük ihtimalle öldü" demiş

'Hanımı av tüfeğiyle vurdum, büyük ihtimalle öldü'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.