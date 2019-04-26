Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, "Dr. Sadık Ahmet, hakları Yunanistan tarafından gasbedilen Batı Trakya Türklerinin dertlerini dünyaya duyurmaya çalışan vatan sevdalısı bir dava adamıdır. Gasbedilen hakların geri alınması için mücadele etmiş hem fikir hem siyaset adamıdır." dedi.

Aydın, Kastamonu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezince Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, "1913 Batı Trakya Cumhuriyeti ve Lider Dr. Sadık Ahmet Paneli"nin açılışında, Osmanlı'nın Batı Trakya'da yüzyıllar boyunca hüküm sürdüğünü hatırlattı.

Batı Trakya ve Balkan coğrafyasının kadim bir Türk yurdu olduğunu vurgulayan Aydın, "Osmanlı'nın yüzyıllarca hüküm sürdüğü bu coğrafyada yaşayan azınlıklar, 18. yüzyıldan itibaren artan mikro milliyetçiliğin tesiriyle Türklere karşı ayaklanmışlardır." diye konuştu.

Batı Trakya'da kalan Türklere baskı yapıldığını belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyadaki soydaşlarımız, o tarihlerden bugünlere kadar asimilasyon politikaları başta olmak üzere birçok sıkıntı yaşamışlardır. Bugün bu baskı ve zulüm devam edebilmektedir. Batı Trakya Türkmenleri lideri rahmetli Dr. Sadık Ahmet, hakları Yunanistan tarafından gasbedilen Batı Trakya Türklerinin dertlerini dünyaya duyurmaya çalışan vatan sevdalısı bir dava adamıdır. Gasbedilen hakların geri alınması için mücadele etmiş hem fikir hem siyaset adamıdır. Hem mazlum hem de kahramandır. Dolayısıyla bizim için müstesna yeri vardır."