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"1913 Batı Trakya Cumhuriyeti ve Lider Dr. Sadık Ahmet Paneli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 17:22 | Son Güncelleme

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın: - "Dr. Sadık Ahmet, hakları Yunanistan tarafından gasbedilen Batı Trakya Türklerinin dertlerini dünyaya duyurmaya çalışan vatan sevdalısı bir dava adamıdır. Gasbedilen hakların geri alınması için mücadele etmiş hem fikir hem siyaset adamıdır"

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, "Dr. Sadık Ahmet, hakları Yunanistan tarafından gasbedilen Batı Trakya Türklerinin dertlerini dünyaya duyurmaya çalışan vatan sevdalısı bir dava adamıdır. Gasbedilen hakların geri alınması için mücadele etmiş hem fikir hem siyaset adamıdır." dedi.

Aydın, Kastamonu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezince Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, "1913 Batı Trakya Cumhuriyeti ve Lider Dr. Sadık Ahmet Paneli"nin açılışında, Osmanlı'nın Batı Trakya'da yüzyıllar boyunca hüküm sürdüğünü hatırlattı.

Batı Trakya ve Balkan coğrafyasının kadim bir Türk yurdu olduğunu vurgulayan Aydın, "Osmanlı'nın yüzyıllarca hüküm sürdüğü bu coğrafyada yaşayan azınlıklar, 18. yüzyıldan itibaren artan mikro milliyetçiliğin tesiriyle Türklere karşı ayaklanmışlardır." diye konuştu.

Batı Trakya'da kalan Türklere baskı yapıldığını belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyadaki soydaşlarımız, o tarihlerden bugünlere kadar asimilasyon politikaları başta olmak üzere birçok sıkıntı yaşamışlardır. Bugün bu baskı ve zulüm devam edebilmektedir. Batı Trakya Türkmenleri lideri rahmetli Dr. Sadık Ahmet, hakları Yunanistan tarafından gasbedilen Batı Trakya Türklerinin dertlerini dünyaya duyurmaya çalışan vatan sevdalısı bir dava adamıdır. Gasbedilen hakların geri alınması için mücadele etmiş hem fikir hem siyaset adamıdır. Hem mazlum hem de kahramandır. Dolayısıyla bizim için müstesna yeri vardır."

Sadık Ahmet'in 1989'da seçilmesine rağmen milletvekilliğinin iptal edildiğini dile getiren Aydın, "1995 yılında bir trafik kazası şeklinde katledilmiştir ama fikirleri ve mücadelesi o günden bugüne hepimize örnek olmuştur. Hayatı ve idealleri inşallah devam edecektir." diye konuştu.

Aydın, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin de özgürlüğüne kavuşması gerektiğini dile getirerek, "Esaret altında milyonlarca soydaşımız var. Allah'a şükür 7 devletimiz var ama niye 32 olmasın. Doğu Türkistan da dahil, inşallah esir Türkler özgürlüklerine kavuşacaktır. Milletlerin hayatında 25-30 sene çok uzun bir zaman değildir. İnşallah hepimiz 25 sene içerisinde Doğu Türkistan'ın da istiklaline kavuştuğunu göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Kavuncu da Batı Trakya'da sorunlar bulunduğuna işaret ederek, "Oradaki kardeşlerimiz azimle inançla Türklüklerini, varlıklarını muhafaza etmek, geleceğe taşımak için gayret ediyor. Bugün bu mücadelede nereden nereye gelindiğine bakacağız." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından panel gerçekleştirildi.

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BATI TRAKYA Dr. Sadık Ahmet KASTAMONU Prof. Dr. Seyit Aydın

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