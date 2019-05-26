1915 Çanakkale Köprüsü Asya kule kesonu 24 saatte batırıldı

Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakası kule kesonu, önceki gün Avrupa yakasındaki Sütlüce mevkiinde bulunan ıslak havuzdan römorkörler tarafından 8 saat süren çekme işlemiyle Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine getirildi. 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 54 bin 800 ton ağırlığındaki Asya yakası kule kesonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın dün katıldığı törenle denizdeki temelin üzerine batırılmaya başlandı. Bakan Turhan'ın telsizle verdiği talimatla 4 römorkör yardımıyla gerçekleşen kule kesonunu batırma işlemi, 24 saat sürdü.

İlk olarak kule kesonunun beton bölümü suya gömüldü. Ardından da üzerine monte edilen şaftlar gözden kayboldu. Su yüzeyinde bir bölümü kalan şaftlar üzerinde, köprünün kule inşaatının yükseleceği belirtildi.

TEMEL İÇİN DENİZE 357 DEMİR KAZIK ÇAKILDI

Köprünün deniz altındaki temelinin zemin iyileştirilmesi için Avrupa yakasında 192, Asya yakasında ise 165 olmak üzere 2,5 metre çapında toplam 357 demir kazık denize çakılmıştı. Kule kesonlarının batırılmasının ardından bundan sonraki aşamada ise, köprünün kule montajına başlanacağı ifade edildi.

AVRUPA KULE KESONU DAHA ÖNCE BATIRILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü törenleri için geldiği Çanakkale'de, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ilçesine bağlı Sütlüce köyü sınırlarındaki şantiyesinde çalışmaları incelemiş, ardından da çelik şaftların ıslak havuzda kule kesonları üzerine montajı için tören düzenlenmişti.

Köprü inşası için çalışmalar sürerken, 4 çelik şaftın ıslak havuzda bulunan ve her biri futbol sahası büyüklüğünde olan kule kesonları üzerine montajı yapıldı. Çelik şaft montajı tamamlanan 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki Avrupa yakasına ait kule kesonu, 9 Mayıs günü deniz altında hazırlanan temelin üzerine batırılmıştı. Avrupa ayağı kule kesonunu batırma işlemi iki gün sürmüştü.