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1915 Çanakkale Köprüsü Asya kule kesonu batırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 13:49 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzda çelik şaft montajı tamamlanan Asya yakasına ait kule kesonu, deniz içerisindeki temelin bulunduğu alana römorkörler eşliğinde yüzdürülerek Lapseki ilçesindeki Şekerkaya mevkisine getirildi.

1915 Çanakkale Köprüsü Asya kule kesonu batırılıyor

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzda çelik şaft montajı tamamlanan Asya yakasına ait kule kesonu, deniz içerisindeki temelin bulunduğu alana römorkörler eşliğinde yüzdürülerek Lapseki ilçesindeki Şekerkaya mevkisine getirildi. 54 bin 800 ton ağırlığında ve yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündeki kule kesonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılacağı tören ile bugün deniz içerisindeki temelin üzerine batırılacak.

FOTOĞRAFLI

1915 Çanakkale Köprüsü Asya kule kesonu batırılıyor1915 Çanakkale Köprüsü Asya kule kesonu batırılıyor1915 Çanakkale Köprüsü Asya kule kesonu batırılıyor1915 Çanakkale Köprüsü Asya kule kesonu batırılıyor

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