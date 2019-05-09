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1915 Çanakkale Köprüsü Avrupa kule kesonu batırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 15:32 | Son Güncelleme

BATIRILMA ANI DRONE İLE  GÖRÜNTÜLENDİ ÇANAKKALE Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı tamamlandı.

BATIRILMA ANI DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

ÇANAKKALE Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı tamamlandı. Köprünün Avrupa yakasında deniz içerisindeki temelinin bulunduğu alana dün römorkörler eşliğinde yüzdürülerek getirilen 51 bin 186 ton ağırlığındaki ve yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündeki kule kesonu, bugün batırıldı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü törenleri için Çanakkale'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ilçesine bağlı Sütlüce köyü sınırlarındaki şantiyesinde çalışmaları incelemiş, ardından da çelik şaftların ıslak havuzda kule kesonları üzerine montajı için tören düzenlenmişti. Köprü inşası için çalışmalar sürerken, 4 çelik şaftın ıslak havuzda bulunan ve her biri futbol sahası büyüklüğünde olan kule kesonları üzerine montajı yapıldı.
Çelik şaft montajı tamamlanan 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki Avrupa yakasına ait kule kesonu, deniz altında hazırlanan temelin üzerine batırılmak üzere dün römorkörler tarafından çekilerek yüzdürüldü. Neredeyse bir futbol sahası büyüklüğündeki kule kesonu, bugün batırıldı. İki gün süren Avrupa ayağı kule kesonunu batırma işlemi sırasında Çanakkale Boğazı da zaman zaman transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 54 bin 800 ton ağırlığındaki Asya yakasına ait kule kesonu ise, iki şaftın montajı tamamlandıktan sonra 21 Mayıs günü römorkörler tarafından yüzdürülerek Lapseki ilçesinde Şekerkaya mevkiinde denize batırılacak. Ardından da 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule montajına başlanacak.

Köprünün deniz altındaki temelinin zemin iyileştirilmesi için Avrupa yakasında 192, Asya yakasında ise 165 olmak üzere toplam 357 adet 2,5 metre çapında demir kazık denize çakılmıştı.

MARMARA'YI EGE'YE BAĞLAYACAK

Gebze-Orhangazi-Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu'nun tamamlanması ile birlikte, Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu ile entegre olarak Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi'ne otoyol ağıyla bağlanacak. Diğer taraftan, yapım çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu ve Malkara-Çanakkale Otoyolu kesimi ile birlikte Marmara Bölgesi'nin otoyol ringi tamamlanmış olacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü; 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. Köprü, 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4608 metre olması öngörülmekte olan köprü, 2 x 3 trafik şeritli olacak. Yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülen köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dâhil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

Görüntü Dökümü

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-Kule kesonunun batırılmasından görüntüler

Drone ile çekilen görüntüler

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, (DHA)-

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