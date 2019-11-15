HABER

1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarının yüksekliği 50 metreye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 17:21 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'nda inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükselirken, Gelibolu ve Lapseki yakasındaki keson üzerine, 6'ncı bloklar yerleştirildi.

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'nda inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükselirken, Gelibolu ve Lapseki yakasındaki keson üzerine, 6'ncı bloklar yerleştirildi. Yüksekliği 50 metreyi bulan köprü ayakları, tamamlandığında 318 metre olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen ayakları, yükselmeye devam ediyor. Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasına yapılan köprünün, cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını simgelemesi için orta açıklığı, 2023 metre olacak. Bu açıklık köprüye, 'dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü' unvanını kazandıracak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki kıtadaki yakalarında denize batırılan kule kesonları üzerine ağustosta, her biri 800 ton ağırlığındaki bloklar yerleştirilmeye başlandı. Gelibolu ve Lapseki yakasında denize batırılan kesonlar üzerine konulan ilk blokların ardından beliren köprü ayakları, 6'ncı blokların konulmasıyla 50 metre yüksekliğe ulaştı. Ayrıca daha önce denizdeki büyük vinçle yapılan çalışmalar, kesona montajı tamamlanan çalışma platformu üzerinde yükselen büyük vinçler ile yapılıyor.

KÖPRÜ AYAKLARI, 318 METRE OLACAK

Denize batırılan kule kesonları üzerine konulmaya devam edilen bloklarla köprü ayakları, ilerleyen günlerde yükseltilecek. Tüm blokların konulmasının ardından Türk bayrağının renklerini alacak, 318 metrelik köprü kuleleri tamamlanacak. Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ı temsil eden 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

İNCELİKLİ TASARIM

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet’in 100’ncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2 x 3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte, deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

PARTNERBikinisinin üst parçasını kaybetti! İsyan ettiBikinisinin üst parçasını kaybetti! İsyan etti
İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Yayman: “Cezaevlerinde işkence, kaba şiddet, bir insan hakkı ihlali bulunmamaktadır”İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Yayman: “Cezaevlerinde işkence, kaba şiddet, bir insan hakkı ihlali bulunmamaktadır”
Bursa’nın değerleri okullarda tanıtılıyorBursa’nın değerleri okullarda tanıtılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

Acun tüm yarışmacıları açıkladı!

Acun tüm yarışmacıları açıkladı!

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy'de 'siyanür' dehşeti! Babanın yazdığı mesaj ortaya çıktı: Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

İBB Başkanı İmamoğlu harekete geçti! 'Hedefimiz hızla tamamlamak'

İBB Başkanı İmamoğlu harekete geçti! 'Hedefimiz hızla tamamlamak'

İstanbul'da 'ara tatil' trafiği başladı! İşte trafikte son durum

İstanbul'da tatil trafiği başladı!

Son dakika: Yargıtay Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında cezaları onadı

Kritik davada cezalar onandı!

Sahte servis mağduru: Dolabın kapısını söküp götürdüler

'Dolabın kapısını söküp götürdüler'

Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirinin de 100 bin TL

Ukrayna'daki iki Türk kızını öldürmüştü! Mesleği ve geliri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.