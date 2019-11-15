1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarının yüksekliği 50 metreye ulaştı

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'nda inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükselirken, Gelibolu ve Lapseki yakasındaki keson üzerine, 6'ncı bloklar yerleştirildi. Yüksekliği 50 metreyi bulan köprü ayakları, tamamlandığında 318 metre olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen ayakları, yükselmeye devam ediyor. Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasına yapılan köprünün, cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını simgelemesi için orta açıklığı, 2023 metre olacak. Bu açıklık köprüye, 'dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü' unvanını kazandıracak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki kıtadaki yakalarında denize batırılan kule kesonları üzerine ağustosta, her biri 800 ton ağırlığındaki bloklar yerleştirilmeye başlandı. Gelibolu ve Lapseki yakasında denize batırılan kesonlar üzerine konulan ilk blokların ardından beliren köprü ayakları, 6'ncı blokların konulmasıyla 50 metre yüksekliğe ulaştı. Ayrıca daha önce denizdeki büyük vinçle yapılan çalışmalar, kesona montajı tamamlanan çalışma platformu üzerinde yükselen büyük vinçler ile yapılıyor.