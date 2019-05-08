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1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonları batırılıyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 16:55 | Son Güncelleme

BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa yakasında deniz içerisindeki ayağının bulunduğu alana batırılacak kule kesonu, römorkörler eşliğinde yüzdürülerek bölgeye getirildi.

1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonları batırılıyor (2)

BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa yakasında deniz içerisindeki ayağının bulunduğu alana batırılacak kule kesonu, römorkörler eşliğinde yüzdürülerek bölgeye getirildi. İki gün sürecek olan batırma işlemi için Çanakkale Boğazı da transit gemi geçişlerine kapatıldı. Güneyden kuzeye geçişler dün akşam saat 18.30 itibariyle, Kuzeyden güneye ise bu sabah saat 07.15'te kapatıldı. Bu nedenle boğaz girişi yapamayan gemiler güneyde Bozcaada, kuzeyde ise Şevketiye açıklarında bekletiliyor.

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, (DHA)

1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonları batırılıyor (2)1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonları batırılıyor (2)1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonları batırılıyor (2)1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonları batırılıyor (2)

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