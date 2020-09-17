1915 Çanakkale Köprüsü'nde 2'nci kılavuz halat çekiliyor

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Geçen mayıs ayında, köprünün deniz içindeki 318 metre yüksekliğe sahip çelik kuleleri tamamlandı. Köprü inşaatının en önemli aşamalarından birisini oluşturacak olan ana halatların çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak 'Kedi Yolu' yapımı için çelik kulelerin güney cephesine geçen hafta ilk kılavuz halat çekildi. Bu sabah ise, çelik kulelerin kuzey cephesindeki kılavuz halat çekilmeye başlandı.

Deniz içerisindeki çelik kuleler arasına römorkörler tarafından çekilen arasına kılavuz halat bittiğinde, iki kıta 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde 2'nci kez birbirine bağlanmış olacak.

BOĞAZ TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Saatlerce sürecek kılavuz halatın çekilmesi çalışması nedeniyle, Çanakkale Boğazı da saat 05.00'ten itibaren çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Çanakkale Boğazı yeniden gemi trafiğine açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2 çelik kule arasındaki ilk kılavuz halat çekildikten sonra, geçtiğimiz günlerde Çanakkale'ye gelerek, Asya yakasındaki 318 metre yüksekliğe sahip çelik kulenin en üstene çıkarak, çalışmaları yerinde inceledi.