HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyollarında geçiş ücretleri belli oldu

1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyollarında geçiş ücretleri belli oldu

26.03.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1915 Çanakkale Köprüsü’nde ücretsiz geçiş süresi bugün itibarıyla sona erdi. Açılışı 18 Mart'ta gerçekleştirilen, dünyada 1 numara olma özelliği taşıyan köprü ve bağlantı otoyollarında geçiş ücretleri de belli oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyollarında geçiş ücretleri belli oldu

1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete başlamıştı. Erdoğan, köprüden geçişlerin bir hafta ücretsiz olacağını açıklamıştı. Bir haftanın ardından köprü ve bağlantı otoyollarında geçiş ücretleri açıklandı.

Köprü ve bağlantı otoyollarının kullanımına ilişkin ücretlendirme tablosu Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin internet sitesinde yer aldı. Ücretler araçların sınıfına göre belirlendi.

  1. Sınıf Araçlar : Aks aralığı (Dingil Mesafesi) 3.20 metre altında olan araçlar
  2. Sınıf Araçlar : Aks aralığı (Dingil Mesafesi) 3.20 metre üzerinde olan her türlü 2 akslı araçlar
  3. Sınıf Araçlar : Aks adedi (Dingil Sayısı) 3 olan tüm araçlar.
  4. Sınıf Araçlar : Aks adedi (Dingil Sayısı) 4 ve 5 olan tüm araçlar.
  5. Sınıf Araçlar : Aks adedi (Dingil Sayısı) 6 olan tüm araçlar.
  6. Sınıf Araçlar : Motosikletler.

Fiyat tablosuna göre Malkara'dan giriş yapıp 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçen araçların ödeyeceği tutarlar şu şekilde:

  • Birinci sınıf araçlar 272.50 TL
  • İkinci sınıf araçlar 366 TL
  • Üçüncü sınıf araçlar 588 TL
  • Dördüncü sınıf araçlar 683 TL
  • Beşinci sınıf araçlar 1181 TL
  • Altıncı sınıf araçlar 68 TL

Yalnızca köprüyü kullanacak araçların ödeyeceği tutarlar ise şu rakamlarla belirlendi:

  • Otomobil 200 TL
  • Motosiklet 50 TL
  • Minibüs 250 TL
  • Otobüs 450 TL
  • Kamyon 500 TL
  • TIR'lar 950 TL

Köprü ve otoyollardan yararlanan sürücüler, ücreti Hızlı Geçiş sistemi (HGS), kredi kartı, nakit ve banka kartı ile de ödeme yapabilecekler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son tarih 31 Aralık! Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyorSon tarih 31 Aralık! Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
Ukrayna'da son durum ne? Rusya'dan kritik Kiev açıklamasıUkrayna'da son durum ne? Rusya'dan kritik Kiev açıklaması
Dehşete düşüren gelişme! Bir mezarda 200 kişi...Dehşete düşüren gelişme! Bir mezarda 200 kişi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Görümcemle ilişkimi gören oğlum, aramıza katılmak istiyor'

'Görümcemle ilişkimi gören oğlum, aramıza katılmak istiyor'

Akaryakıt istasyonlarında akılalmaz düzenek! Uzaktan kontrol ediliyor

Akaryakıt istasyonlarında akılalmaz düzenek! Uzaktan kontrol ediliyor

Eyüpsultan sahilinde korkutan manzara! Hepsi kıyıya vurdu

Eyüpsultan sahilinde korkutan manzara! Hepsi kıyıya vurdu

Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu...

Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu...

Putin'i açık açık tehdit ettiler: Hiçbir sır güvende değildir, her yerdeyiz

Putin'i açık açık tehdit ettiler: Hiçbir sır güvende değildir, her yerdeyiz

Cumhurbaşkanı açıkladı! Çarpıcı sözler: Bize saldıracaklar

Cumhurbaşkanı açıkladı! Çarpıcı sözler: Bize saldıracaklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.