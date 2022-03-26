1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyollarında geçiş ücretleri belli oldu

1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete başlamıştı. Erdoğan, köprüden geçişlerin bir hafta ücretsiz olacağını açıklamıştı. Bir haftanın ardından köprü ve bağlantı otoyollarında geçiş ücretleri açıklandı.

Köprü ve bağlantı otoyollarının kullanımına ilişkin ücretlendirme tablosu Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin internet sitesinde yer aldı. Ücretler araçların sınıfına göre belirlendi.

Sınıf Araçlar : Aks aralığı (Dingil Mesafesi) 3.20 metre altında olan araçlar Sınıf Araçlar : Aks aralığı (Dingil Mesafesi) 3.20 metre üzerinde olan her türlü 2 akslı araçlar Sınıf Araçlar : Aks adedi (Dingil Sayısı) 3 olan tüm araçlar. Sınıf Araçlar : Aks adedi (Dingil Sayısı) 4 ve 5 olan tüm araçlar. Sınıf Araçlar : Aks adedi (Dingil Sayısı) 6 olan tüm araçlar. Sınıf Araçlar : Motosikletler.

Fiyat tablosuna göre Malkara'dan giriş yapıp 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçen araçların ödeyeceği tutarlar şu şekilde:

Birinci sınıf araçlar 272.50 TL

İkinci sınıf araçlar 366 TL

Üçüncü sınıf araçlar 588 TL

Dördüncü sınıf araçlar 683 TL

Beşinci sınıf araçlar 1181 TL

Altıncı sınıf araçlar 68 TL

Yalnızca köprüyü kullanacak araçların ödeyeceği tutarlar ise şu rakamlarla belirlendi:

Otomobil 200 TL

Motosiklet 50 TL

Minibüs 250 TL

Otobüs 450 TL

Kamyon 500 TL

TIR'lar 950 TL

Köprü ve otoyollardan yararlanan sürücüler, ücreti Hızlı Geçiş sistemi (HGS), kredi kartı, nakit ve banka kartı ile de ödeme yapabilecekler.

