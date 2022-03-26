1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyollarında geçiş ücretleri belli oldu

1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete başlamıştı. Erdoğan, köprüden geçişlerin bir hafta ücretsiz olacağını açıklamıştı. Bir haftanın ardından köprü ve bağlantı otoyollarında geçiş ücretleri açıklandı.
Köprü ve bağlantı otoyollarının kullanımına ilişkin ücretlendirme tablosu Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin internet sitesinde yer aldı. Ücretler araçların sınıfına göre belirlendi.
Fiyat tablosuna göre Malkara'dan giriş yapıp 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçen araçların ödeyeceği tutarlar şu şekilde:
Yalnızca köprüyü kullanacak araçların ödeyeceği tutarlar ise şu rakamlarla belirlendi:
Köprü ve otoyollardan yararlanan sürücüler, ücreti Hızlı Geçiş sistemi (HGS), kredi kartı, nakit ve banka kartı ile de ödeme yapabilecekler.
Okuyucu Yorumları 0 yorum