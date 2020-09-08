1915 Çanakkale Köprüsü'nde kılavuz halat çekimi nedeniyle Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı

Bir yakadan diğer yakaya köprünün ilk bağlantısını oluşturacak kılavuz halatın çekilmesi çalışmaları nedeniyle Çanakkale Boğazı saat 05.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Kılavuz halatın, Asya ve Avrupa ankraj bloklarından deniz içerisinde bulunan 318 metre yüksekliğindeki kulelere kadar olan bağlantısı dün yapılmıştı. Bugün ise, kılavuz halatın iki kule arasındaki bağlantısı tamamlanacak. Bu çalışma için Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine saat 17.00'ye kadar kapalı kalacak.

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmış, köprünün deniz içinde yer alan 318 metre yüksekliğindeki iki ayağı ise, mayıs ayında tamamlanmıştı. Şu anda ise, Lapseki yakasında bulunan 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğü üzerine, köprü gidiş-geliş yolu için her biri yaklaşık 30 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğinde ve 4,5 metre yüksekliğinde toplam 42 parça tabliyenin imalatı devam ediyor. Tamamlanan her yeni tabliye, önündeki diğer tabliye parçalarını itme, sürme yöntemiyle viyadüğün denizle kavuştuğu yere kadar ulaştırmış olacak. Lapseki yakasındaki yaklaşım viyadüğünde, kasım ayına kadar tabliyeler denizdeki köprü destek ayağına ulaşmış olacak. Gelibolu yakasında ise, aynı çalışmaya aralık ayında başlanması planlanıyor.