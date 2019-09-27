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1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 15:21 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazında inşası aralıksız olarak devam eden 1915 Çanakkale Köprüsünün deniz içindeki kesonları üzerine üçüncü blokları da yerleştirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 18 Mart 2017’de temeli atılan ve Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya Mevkiisi ile Gelibolu’nun Sütlüce Mevkiisi arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsünün ayakları yükselmeye devam ediyor.

1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor

Çanakkale Boğazında inşası aralıksız olarak devam eden 1915 Çanakkale Köprüsünün deniz içindeki kesonları üzerine üçüncü blokları da yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 18 Mart 2017’de temeli atılan ve Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya Mevkiisi ile Gelibolu’nun Sütlüce Mevkiisi arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsünün ayakları yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, her iki yakadaki köprü ayakları arasında bağ krişi montajı yapılmıştı. Bu kez de tarihi köprünün deniz içindeki kesonları üzerine üçüncü blokları yerleştirildi. Tamamlandığında 318 metreye kadar ulaşacak olan köprü ayakları bu montajın ardından biraz daha yükseldi.
1915 Çanakkale Köprüsünün, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını simgelemesi nedeniyle orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olması özelliğini taşıyor.
Sürdürülen proje çalışmaları kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.

1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor

1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor

1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor

1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor

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