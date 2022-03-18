1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçiş ücreti 200 TL

1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir törenle açıldı. Türk ve Güney Koreli şirketlerin ortaklığıyla inşa edilen köprü, ayaklarının arasındaki ‘orta açıklık mesafesi açısından’ dünyanın en geniş asma köprüsü özelliğini taşıyor.

Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıldönümünde yapılan açılış töreninde, köprünün geçiş ücretinin 200 TL olacağını da açıkladı.

Törene, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum da katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıldönümüne atfen 2023 metre orta açıklıkla inşa edilen köprünün çalışmalarına 2017 yılı Mart ayında başlanmıştı. İnşaat sürecinde 5 binden fazla işçinin çalıştığı köprü, Türkiye’de Asya ve Avrupa’yı bağlayan dördüncü köprü oldu. Asya-Avrupa kıyıları arasındaki diğer üç köprü de İstanbul’da.

Maliyeti 2,8 milyar dolara ulaşan köprü sayesinde, Gelibolu’dan Lapseki’ye feribotla 1 saat süren yolculuğun 6 dakikaya indirilmesi hedefleniyor.

Erdoğan açılış konuşmasında köprüden araç geçiş fiyatlarını şu ifadelerle açıkladı: “Birşeyi unuttuk. Şimdi, tabii, Sayın Bakan bir fiyat söyledi. Buradan otomobil geçişleriyle alakalı fiyatı bizler 200 lira olarak belirledik.”

Erdoğan, izleyicilerden gelen tepkilerin ardından “Pahalı mı?” sorusunu yöneltti. Açılışa katılan kalabalıktan “Evet, pahalı” sözleri yükselirken, Erdoğan geçişlerin bir hafta ücretsiz olacağını söyledi.

Muhalefetten birçok isim de daha önce yaptıkları açıklamalarda, köprünün önemli bir kazanım olduğunu ancak maliyetinin ve işletmesinin çok yüksek olduğunu savunmuştu.

