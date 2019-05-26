HABER

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 14:50 | Son Güncelleme

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Lapseki ilçesinde yer alan Asya yakasındaki kule kesonu 24 saatte denize batırıldı.Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkii ile Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı tamamlandı.Kesonlardan biri, köprünün Avrupa yakasında deniz içerisindeki ayağının bulunduğu alana römorkörler eşliğinde yüzdürülerek getirilip, her biri bir futbol sahası büyüklüğünde olan kule kesonlarının üzerine 4 çelik şaftın montajı tamamlanıp, 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki Avrupa yakasına ait kule kesonu, deniz altında hazırlanan temelin üzerine batırılmıştı.74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 54 bin 800 ton ağırlığındaki Asya yakasına ait kule kesonu ise Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine römorkörler eşliğinde yüzdürülerek, bölgeye çekildi.Bölgeye getirilen keson deniz altında hazırlanan temelin üzerine batırıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Lapseki ilçesinde yer alan Asya yakasındaki kule kesonu 24 saatte denize batırıldı.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkii ile Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı tamamlandı.
Kesonlardan biri, köprünün Avrupa yakasında deniz içerisindeki ayağının bulunduğu alana römorkörler eşliğinde yüzdürülerek getirilip, her biri bir futbol sahası büyüklüğünde olan kule kesonlarının üzerine 4 çelik şaftın montajı tamamlanıp, 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki Avrupa yakasına ait kule kesonu, deniz altında hazırlanan temelin üzerine batırılmıştı.
74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 54 bin 800 ton ağırlığındaki Asya yakasına ait kule kesonu ise Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine römorkörler eşliğinde yüzdürülerek, bölgeye çekildi.
Bölgeye getirilen keson deniz altında hazırlanan temelin üzerine batırıldı. Asya yakasındaki kule kesonu 24 saatte denize batırıldı. Batırılma işleminin tamamlanmasıyla kule kesonunun üzerlerinde kule montajı başlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü törenlerine katılmak için geldiği Çanakkale’de, köprü inşaatı çalışmalarını da incelemiş, çelik şaftların ıslak havuzda kule kesonları üzerine montajı için tören gerçekleştirilmişti.
Vizyon 2023 Master Planı’nda öngörülen yurt sathında karayollarının iyileştirilmesi hedefinde önemli bir rol oynayacak proje, 324 kilometrelik Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale - Savatepe Otoyolu Projesi’nin de önemli bir parçasını oluşturuyor. Proje ile bu otoyolun tamamı Gebze - İzmir Otoyolu’na bağlandığında, Marmara’yı çevreleyen otoyol zincirinin halkaları birleşecek.
İstanbul’un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükü hafifleyecek. Batı Anadolu boyunca halen İstanbul merkezli Batı - Doğu aksı üzerinde yoğunlaşan trafik yükü Marmara Denizi’nin Batı kıyısından Güney yönüne doğru dengelenecek. Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale - Balıkesir Otoyolu’nun Gebze - İzmir Otoyolu’na Balıkesir civarında bağlanması ile İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacak ve turizm sektöründe gelişme sağlanacak.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Boşanma iddiaları gündemdeyken şaşırtan paylaşım

Boşanma iddiaları gündemdeyken şaşırtan paylaşım

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Son dakika! Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem!

AA duyurdu! Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan 'açlık grevini bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

Kars’ta FETÖ’den 5 rütbeli asker tutuklandı

5 rütbeli asker tutuklandı

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.