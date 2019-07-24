1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk kule blokları geldi

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2 ay önce batırılan, Avrupa ve Asya yakası kule kesonları üzerinde ayaklar yükselmeye devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü projesinin tüm kalıcı çelik yapılarının imalatlarını yapan Çimtaş, her biri 800 ton ağırlığında olan ilk kule bloklarını tamamladı. Deniz içinde 318 metrelik köprü kulesini oluşturacak kırmızı renge boyalı 4 kule bloğu, Gelibolu Sütlüce'deki köprü şantiyesine ulaştı.

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'ya bağlı Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atıldı. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen, 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa ve Aysa yakasında, deniz içindeki temelini oluşturan kule kesonları 2 ay önce batırıldı. En zor aşamalardan biri tamamlanırken, deniz içindeki kule ayakları da yükselmeye devam ediyor. Boğazın iki tarafında da köprünün hızla yükselen ayakları net olarak görülmeye başladı.