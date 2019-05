1915 Çanakkale Köprüsü’nün kule kesonları denize batırıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün kule kesonlarında çelik şaft montajı tamamlandı. Her iki kule kesonu, köprü ayaklarının bulunduğu alanlarda denize batırıldı. Kesonların üzerine kule montajı başlayacak.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkii ile Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı tamamlandı. Kesonlardan biri, köprünün Avrupa yakasında deniz içerisindeki ayağının bulunduğu alana römorkörler eşliğinde yüzdürülerek getirildi. Her iki ayağın bulunduğu bölgede kesonların batırma operasyonu tamamlandı. İki kule kesonunun üzerlerinde kule montajı başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yıldönümü törenlerine katılmak için geldiği Çanakkale’de, köprü inşaatı çalışmalarını da incelemiş, çelik şaftların ıslak havuzda kule kesonları üzerine montajı için tören gerçekleştirilmişti.

Her biri bir futbol sahası büyüklüğünde olan kule kesonlarının üzerine 4 çelik şaftın montajı tamamlandı. 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki Avrupa yakasına ait kule kesonu, deniz altında hazırlanan temelin üzerine batırılmak üzere römorkörler tarafından çekilerek yüzdürüldü. Kule kesonunun batırılma işlemleri sona erdi.

74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 54 bin 800 ton ağırlığındaki Asya yakasına ait kule kesonu ise 21 Mayıs Salı günü Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine getirilerek deniz altında hazırlanan temelin üzerine batırılacak. Batırılma işleminin tamamlanmasının ardından köprünün kule montajına başlanacak.

Vizyon 2023 Master Planı’nda öngörülen yurt sathında karayollarının iyileştirilmesi hedefinde önemli bir rol oynayacak proje, 324 kilometrelik Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale - Savatepe Otoyolu Projesi’nin de önemli bir parçasını oluşturuyor. Proje ile bu otoyolun tamamı Gebze - İzmir Otoyolu’na bağlandığında, Marmara’yı çevreleyen otoyol zincirinin halkaları birleşecek.

İstanbul’un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükü hafifleyecek. Batı Anadolu boyunca halen İstanbul merkezli Batı - Doğu aksı üzerinde yoğunlaşan trafik yükü Marmara Denizi’nin Batı kıyısından Güney yönüne doğru dengelenecek. Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale - Balıkesir Otoyolu’nun Gebze - İzmir Otoyolu’na Balıkesir civarında bağlanması ile İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacak ve turizm sektöründe gelişme sağlanacak.