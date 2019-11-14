1915 Ermeni olaylarıyla ilgili Erdoğan: "104 yıl önce yaşanmış meselede karar vericiler siyasetçiler değil tarihçiler olmalıdır."

1915 Ermeni olaylar\u0131yla ilgili Erdo\u011fan: "104 y\u0131l \u00f6nce ya\u015fanm\u0131\u015f meselede karar vericiler siyaset\u00e7iler de\u011fil tarih\u00e7iler olmal\u0131d\u0131r. Aln\u0131m\u0131z ak, ba\u015f\u0131m\u0131z diktir" dedi. D\u00fcn ak\u015fam ba\u015flad\u0131! O kentte b\u00fcy\u00fck gerginlikErdo\u011fan: "Amerika ile mutabakat\u0131m\u0131za ba\u011fl\u0131l\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyoruz."Trump: "S-400 meselesi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar devam edecek."
Okuyucu Yorumları 0 yorum