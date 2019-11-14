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1915 Ermeni olaylarıyla ilgili Erdoğan: "104 yıl önce yaşanmış meselede karar vericiler siyasetçiler değil tarihçiler olmalıdır."

14.11.2019 00:24 | Son Güncelleme

1915 Ermeni olaylarıyla ilgili Erdoğan: "104 yıl önce yaşanmış meselede karar vericiler siyasetçiler değil tarihçiler olmalıdır. Alnımız ak, başımız diktir" dedi.

1915 Ermeni olaylarıyla ilgili Erdoğan: "104 yıl önce yaşanmış meselede karar vericiler siyasetçiler değil tarihçiler olmalıdır."

1915 Ermeni olaylarıyla ilgili Erdoğan: "104 yıl önce yaşanmış meselede karar vericiler siyasetçiler değil tarihçiler olmalıdır. Alnımız ak, başımız diktir" dedi.

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