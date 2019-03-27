Samsun’un Bafra ilçesinde 55 bin m2’lik alana 80 ilden getirilen toprak ile 1919 fidanla "100 Yıl Kurtuluş Ormanı" oluşturuldu.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ve Bafra Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü iş birliği kapsamında yürütülen Bafra OSB 100. Yıl Kurtuluş Ormanı fidan dikim törenine katıldı. Programda 1919 fidanla 100 Yıl Kurtuluş Ormanı oluşturuldu.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, “Bugün fidan dikim etkinliğimizi gerçekleştirecek olduğumuz alan çöp ve inşaat artıklarının döküldüğü bir alandı. Buraya fidan dikerek ilerde insanlarımızın kullanabileceği ve burada piknik yapabilecekleri bir alan haline getirmek için çaba sarf ettik. Burayı ağaçlandırıp yeşillendireceğiz. İnşallah bu alan gelecek yıllarda bakımı da yapılarak çok güzel bir alan haline gelecektir. Destek olan herkese ve öncelikle programımıza katılan Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar’ın açılış konuşmasının ardından Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur da birer konuşma yaparak emeği geçenlere teşekkür etti.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a Milli Mücadele’yi başlatmak üzere çıkışlarının 100. yılı çerçevesinde Samsun’da çok ciddi ve çok geniş kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını ifade eden Vali Osman Kaymak, “Bu çalışmaları Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da himayelerinde yapılması konusunda bir genelge yayımlayarak bunu bütün Türkiye’ye duyurdu. Bu etkinliklerin Samsun merkezli olmak üzere Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara başta olmak üzere bütün ilerde kutlanmasını ve bu etkinliklerin 2023 yılına kadar devam edeceğini emir buyurdular. Bizler de çalışmalarımızı bu yönde programlıyoruz. Bu programlarda kalıcı eserler ortaya koymak çok önemli. Bu etkinlikler çerçevesinde spor, sanat etkinlikleri ve çok sayıda programlar var. Ama bu etkinliklerin temel amacı Milli Mücadele ruhunu diri tutmaktır. Çünkü ülkemizin bağımsızlık savaşı halen daha devam ediyor. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar bitmedi. Uluslararası güçlerin ülkemizi ortadan kaldırmak ve zayıf düşürmek için uğraşları ve çabaları devam ediyor. Onun için bizlerin birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Bu Milli Mücadele ruhunun diri tutulması lazım” diye konuştu.