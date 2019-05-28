"1919 İstanbul Mitingleri Milli Mücadelenin İşaret Fişeği" anma mitingi

Bugün hala beka meselesi gündemde ise o günkü yaşanılanların hatırlanmasının önemli olduğunu dile getiren Bayram, bu sebeple hem ecdadın hatırasını yad etmek hem de millete böyle zamanlarda nasıl davranılması gerektiğini göstermek bakımından bu toplantıyı düzenlediklerini anlattı.

1. Dünya Savaşı'nın ardından İstanbul'un itilaf devletleri tarafından işgal edildiğini, daha sonra da Yunan askerinin İzmir'e çıktığını dile getiren Bayram, şunları kaydetti:

"İzmir'de, Türk Ocakları'nın iştiraki ile büyük bir miting toplandı. Millete beyanname dağıtıldı. Türkiye'nin her yerine bu olay telgraflarla bildirildi. İzmir'den gelen bu feryada İstanbul'dan Türk Ocakları cevap verdi. İstanbul işgal edilince işgal kuvvetlerinin resmi dairelerden sonra işgal ettiği yegane sivil merkez Türk Ocakları binasıydı. O halde Ocaklılar, tertip heyetinde Ocaklı kadınların da bulunduğu bir seri mitingler yaptı. Bu toplantıların ilki Sultanahmet Camisi'nde yapıldı. Kapalı toplantıydı. Sultanahmet Meydanı, Fatih, Üsküdar, Kadıköy'de mitingler yapıldı. Bunlar daha sonra Mustafa Kemal Atatürk'e 'Bu milleti azim ve kararı kurtaracaktır.' sözünün ilham kaynağı olmuştur. Bu mitingler milli mücadelenin işaret fişeği olmuştur. Milletin bağımsızlığını kaybetmeye tahammülü olmadığını göstermiştir. Bugün ise bu mitingler ve ardından gelen mücadele ile istiklal temin edilmiştir, vatan coğrafyamızın sınırları çizilmiştir. Bugün de kan ve gözyaşı dünyada akıtmaya devam ediyorlar. O günkü mücadelemiz bütün mazlum milletlere örnek olmuştu, o halde Türk milleti bugün de yeniden bütün mazlumlara örnek olacak bir büyük medeniyet hamlesini başlatmak ve insanlığın saadet ve huzur içinde yaşamasını temin etme gayreti içine girecektir."

Mitingde daha sonra Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Filiz Ferhatoğlu "İstanbul Türk Ocağı Beyannamesi"ni okudu.

