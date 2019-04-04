1919 kişi aynı anda kitap okudu

“Samsun İçin Okuma Vakti Projesi” kapsamında 1919 öğrenci aynı anda kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce, “Samsun İçin Okuma Vakti Projesi” kapsamında binlerce öğrencinin katılımıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan 1919 öğrenci öğretmenleri gözetmenin de yaklaşık 15 dakika kitap okudu.

Etkinlik hakkında bilgi veren İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, okuma meselesini sıradan bir okuma faaliyeti olarak görmediklerini söyledi. Okuma mantalitesinin kendileri için önemli olduğunu kaydeden Akmeşe, “Biz okumaya toplumun ve genel olarak herkesin bulunduğu yakın çevreden başlamak suretiyle dünyayı okuyabilme, çevresini okuyabilme, olayları okuyabilme ve buna göre bir tavır sergileyebilme anlayışı olarak bakıyoruz. Okuma etkinliğimizdeki amacımız da bu” dedi.

Öğrenciler de okuma etkinliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.



